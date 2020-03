CORONAVIRUS. In Campania 98 decessi, 15 in più di ieri. I numeri dei contagi provincia per provincia

REGIONALE – Sale a 98 il numero di decessi di persone positive al Coronavirus in Campania. Sono 15 piu’ di ieri. Questo emerge dai dati, aggiornati oggi alle 17, diramati dalla Protezione civile nazionale. Su 1454 contagi si segnala anche la guarigione di 64 persone. Sono attualmente positive 1292 persone, 723 in isolamento domiciliare, 456 ricoverate con sintomi e 113 in terapia intensiva. In provincia di Napoli ci sono 734 casi, 244 in provincia di Salerno, 182 ad Avellino, 179 a Caserta e 15 a Benevento. Per altri 100 sono in corso le verifiche da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 9613 tamponi.