CORONAVIRUS IN CAMPANIA. Contagi in risalita, 234 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

REGIONALE – In risalita il numero dei positivi al covid in Campania. Sono 234 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore dall’Unità di Crisi regionale, a fronte di 8.590 tamponi molecolari processati. Alla luce di questi dati, il tasso di positività si attesta al 2,72% (in lieve aumento rispetto al 2,12% del giorno precedente).

Secondo quanto emerge dal bollettino della Regione un nuovo decesso è avvenuto nelle ultime 48 ore. Negli ospedali, infine, ci sono 12 pazienti ricoverati in terapia intensiva (stesso numero di ieri) e 195 nei reparti ordinari (3 in più rispetto al giorno precedente).