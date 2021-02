CORONAVIRUS. In CAMPANIA risale la curva dei contagi: +1.741. Si riduce il numero dei morti

REGIONALE – In Campania sono stati registrati 1.741 nuovi contagi (di cui 164 casi identificati da test antigenici rapidi). Tra questi gli asintomatici sono 1.459, i sintomatici 118. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. In tutto sono stati eseguiti 19.581 tamponi, i cui 3.395 antigenici. Tre i decessi per un totale di 3.891 da inizio pandemia.Questi i dati del bollettino ordinario dell’unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi è di 232.133 e il totale dei tamponi fatti è di 2.545.475 (di cui 43.173 antigenici). I guariti sono 506 per un totale di 162.770 guariti. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono ad oggi 656, mentre quelli occupati 105. I posti letto di degenza disponibili 3.160 quelli occupati 1.500.