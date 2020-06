CORONAVIRUS. In Campania tre nuovi contagi, ma i tamponi analizzati non arrivano neanche 3 mila. CASERTA A QUOTA ZERO 2 Giugno 2020 - 12:30

CASERTA – L’Unità di Crisi della Regione Campania rende noti i numeri riguardanti l’ultimo bollettino sui tamponi fatti per rilevare il Coronavirus, relativi alle ore 22 del 1 giugno. I positivi della giornata di ieri, quindi, sono 3, su 2.976 tamponi effettuati. Il totale complessivo dei positivi Campania è di 4.809, il numero dei tamponi effettuato è pari a 206.834. Nei due laboratori della provincia di Caserta non si registrano nuovi contagi, che invece riguardano il Moscati di Avellino e l’ospedale di Nola. I DATI RELATIVI ALLE STRUTTURE – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 159 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 82 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 46 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 108 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 230 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 41 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 78 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 184 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Nola sono stati esaminati 324 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 232 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio del CEINGE/IZSM sono stati esaminati 506 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 402 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Fondazione Pascale: sono stati esaminati 505 tamponi di cui nessuno risultato positivo.