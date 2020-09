CORONAVIRUS. La lista dei positivi si allunga. Il sindaco Cioffi: “Contagiati i familiari della donna in quarantena”

MACERATA CAMPANIA – “Mi dispiace rendervi noto che la lista dei contagiati da Covid 19 a Macerata Campania si è ufficialmente allungata” – è il messaggio comparso sul profilo Facebook del sindaco di Macerata Campania, Stefano Cioffi -. “Nella giornata di oggi il responsabile territoriale dell’Asl mi ha comunicato la positività di altri due concittadini. Entrambi, però, fanno parte dello stesso nucleo familiare della donna risultata affetta dal virus in occasione dello scorso fine settimana. Tutti sono in autoquarantena da diversi giorni e non hanno avuto rapporti con abitanti della città. Con molta probabilità l’infezione, che ha originato questo piccolo focolaio familiare, si è attivata fuori dai confini provinciali. Al momento sono quattro i positivi a Macerata Campania in isolamento. Questo dato è un ulteriore motivi per rimarcare la necessità, o per meglio di dire l’obbligo morale e poi legislativo di usare le precauzioni del caso. L’uso della mascherina, il rispetto della distanza di sicurezza ed il divieto di assembramento devono costituire dogmi per affrontare un autunno che si preannuncia delicato ma che potrebbe non trasformarsi in drammatico seguendo le regole” – ha concluso il primo cittadino.