CORONAVIRUS. La paura del contagio condiziona la clientela. In zona gialla, incassi non il linea con le aspettative

CASERTA – “E’ ancora presto per un riscontro, ma le aspettative della riapertura in zona arancione sono state tradite dai fatti. Gli incassi, per ora, non sono in linea con ciò che ci si aspettava”. Così Lucio Sindaco, presidente di Confcommercio Caserta: “Non sappiamo cosa accadrà dal 26 aprile e se la Campania tornerà in zona gialla e, soprattutto, quali saranno i risultati. Preoccupa però – aggiunge – il numero dei contagi, e questo condiziona la clientela. Molti non escono o non vanno in giro per negozi per paura. Ci auguriamo una riduzione dei casi e un’accelerazione nella campagna vaccinale, perché è l’unico modo per tornare a lavorare sul serio e recuperare le perdite”.