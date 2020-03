NAZIONALE – “La stagionalita’ non e’ detto sia un fattore risolutivo rispetto a questa infezione, non abbiamo evidenze per dire che il virus a quaranta gradi non si trasmette“. Cosi’ Silvio Brusaferro dell’Iss rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa alla Protezione civile sull’ipotesi che con l’estate il Coronavirus possa scomparire o attenuarsi notevolmente.