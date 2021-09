CORONAVIRUS. Lo stato dei vaccini: in Campania si sfiorano le 4 milioni di dosi

REGIONALE – Sfiorano quota 4 milioni, per la precisione sono 3.951.453, le somministrazioni di prime dosi di vaccino anti covid-19 effettuate in Campania. La seconde somministrazioni raggiungono quota 3.408.696, per un totale di vaccinati pari a 7.360.149. In termini percentuali sono state utilizzate l’85,95 delle dosi consegnate, ovvero 8.563.142.

I dati sono forniti dall’Unità di crisi della Regione Campania aggiornando il consueto bollettino pomeridiano alle 8 di questa mattina. In provincia di Napoli sono state effettuate 3.776.361 vaccinazioni. Seguono le province di Salerno (1.410.603), Caserta (1.195.512), Avellino (579.114) e Benevento (390.278). Le donne risultano quelle maggiormente raggiunte dal vaccino e sono in totale 3.814.893 a fronte di 3.545.256 uomini.