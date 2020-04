CORONAVIRUS. L’Unità di Crisi conferma: più di mille guariti in Campania. I DATI DI OGGI PROVINCIA PER PROVINCIA

Intanto si attendono verifiche su altri 289 tamponi che…

REGIONALE – Su un totale di 4.282 casi di Covid-19 registrati in Campania alle 23:59 di ieri, ci sono 336 persone decedute, quattro piu’ di ieri, e 1.003 guariti (di cui 942 totalmente guariti e 61 clinicamente guariti), 75 piu’ di ieri. Lo rende noto l’unita’ di crisi della Regione. Il totale dei tamponi eseguiti da inizio emergenza coronavirus e’ 61.331. In provincia di Napoli ci sono 2.334 casi, di cui 878 nel capoluogo e 1.456 nell’area metropolitana. I casi di Covid-19 in provincia di Salerno sono 643, 434 ad Avellino, 407 a Caserta e 175 a Benevento. Sono in corso ulteriori verifiche delle Asl su 289 tamponi con esito positivo.