CORONAVIRUS. Muore in casa dopo il contagio. Il sindaco Dell’Aversana: “Una notizia che non avrei mai voluto dare”

SANT’ARPINO – “È morto a casa, circondato dall’amore dei suoi familiari che mai hanno fatto mancare le cure e l’affetto filiale. – E’ l’annuncio del sindaco di Sant’Arpino Giuseppe Dell’Aversana per la dipartita di un concittadino a causa del Covid -. Una brutta notizia che non avrei mai voluto dare e che invita tutti ad usare il massimo della prudenza per evitare i contagi da questo brutto virus, considerata anche la penuria di bombole di ossigeno e di posti in ospedale. Alla famiglia del defunto le condoglianze mie e di tutta la comunità che si stringe forte a loro in un grande abbraccio nell’estremo saluto . Pregheremo il nostro amato Sant’Elpidio affinché lo accolga nelle sue braccia” – ha concluso il primo cittadino.