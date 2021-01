CORONAVIRUS. Nel Casertano decine di casi positivi nelle scuole

CASERTA – Un caso positivo nella scuola di Teverola, che ha costretto il sindaco alla chiusura, è solo l’ultimo di una lista di episodi simili in tutta la provincia, con gli istituti scolastici stretti nella morsa del Covid nelle prime settimane del ritorno in presenza. Da Teano, dove oltre 200 persone per tre focolai scolastici sono finiti in quarantena, a Casapesenna, dove un sospetto caso ha obbligato la chiusura, a Pignataro Maggiore, passando per Parete, Santa Maria a Vico, Marzano Appio, Arienzo, si registrano in tutto il territorio decine di casi legati alla ripresa delle lezioni.