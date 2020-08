CARINOLA – Torna il Coronavirus a Carinola. A darne notizia il sindaco Antonio Russo: “Si tratta di una persona domiciliata in località Borgo Vittorio e non presenta sintomi importanti. Si precisa altresì che è stato disposto l’isolamento domiciliare per coloro che hanno avuto contatti con la persona risultata positiva al Covid-19 . A Carinola dall’inizio della pandemia ad oggi i casi sono stati 7 e un decesso.”