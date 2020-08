CORONAVIRUS. Nuovo caso registrato in paese. “Ritorna l’incubo”

CASAPULLA – E’ stato registrato un nuovo caso dipositività al coronavirus a Casapulla. Lo ha reso noto il sindaco Renzo Lillo: “Nella notte ho ricevuto la telefonata dall’Asl che mi comunicava un nuovo caso positivo da Coronavirus a Casapulla che si è rilevato a seguito della esecuzione del tampone. Ritorna la preoccupazione della attivazione dei protocolli e di tutte le attenzioni nel caso di contagi, ritorna l’incubo per le persone interessate per i loro familiari e per coloro che fanno parte della catena dei contatti.

Questo nuovo caso di positività deve farci riflettere sul nostro modo di comportarci, deve farci ricordare che nulla è finito e che dobbiamo rimanere molto attenti. E’ giusto aver ripreso le attività quotidiane, è giusto essere tornati alla normalità, ma dobbiamo ricordarci che basta un nulla perché si ritorni indietro, dobbiamo ricordarci di continuare a rispettare tutte le indicazioni che abbiamo ricevuto e che continuamente riceviamo per evitare il contagio. Dobbiamo continuare a fare attenzione al distanziamento sociale, utilizziamo la mascherina, laviamoci spesso le mani ma soprattutto cerchiamo di evitare assembramenti.

Oggi possiamo fare tutto, ma dobbiamo farlo con grande attenzione. Mi rivolgo soprattutto ai giovani che hanno il diritto di muoversi, di divertirsi ma devono farlo nel rispetto delle regole. Ognuno di noi ha una grande responsabilità nei confronti di noi stessi, dei nostri familiari e della nostra comunità”.