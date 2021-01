MADDALONI – E’ morto un 75enne di Maddaloni: era positivo al coronavirus. L’uomo si trovava in isolamento domiciliare così come i suoi familiari già contagiati. L’anziano stanotte ha cominciato a sentirsi male e non riusciva a respirare. Portato in ospedale, è deceduto poco dopo. Era molto conosciuto, avendo lavorato per anni per un istituto scolastico maddalonese.

Si tratta della 19esima vittima registrata a Maddaloni dall’inizio della pandemia.