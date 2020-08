CORONAVIRUS. Positivi rientrano in famiglia, contagiati altri parenti. “Rischio virus estero”

VILLA LITERNO – La notizia dei due casertani, tornati nella città natale di Villa Literno, per trascorrere alcuni giorni di ferie, positivi al tampone per il covid-19 è di giovedì, cioè due giorni fa. In questi minuti, il vicesindaco Valerio Di Fraia, visto e considerato che il sindaco Nicola Tamburrino, dopo diversi mesi passati agli arresti domiciliari non ha ancora ripreso la sua funzione, ha reso noto che ci sono altri familiari dei liternesi provenienti dall’estero positivi al covid. I due nel frattempo sono stati trasferiti in ospedale, “poiché si sospetta che si tratti di un virus importato dall’estero“, ha concluso Di Fraia.