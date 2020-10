CORONAVIRUS. Restrizioni in Campania prorogate fino al 13 novembre. In arrivo la nuova ordinanza di De Luca

REGIONALE – E’ in corso di pubblicazione, da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, una nuova ordinanza che conferma le disposizioni precedenti ma ne prolunga la validita’ al 13 novembre. In particolare, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) e’ fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attivita’ di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attivita’, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio e’ comunque ammessa senza limiti di orario. Ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, e’ fatto obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedi’.

Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonche’ quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Inoltre, sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30.

E’ fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse. Restano sospese le attivita’ didattiche e di verifica in presenza nelle Universita’, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove gia’ programmate in presenza dal competente Ateneo.