CORONAVIRUS. Risalgono i contagi. Il Governo chiude tutte le discoteche. E sulle mascherine…

REGIONALE – Il vertice del governo con le Regioni si è concluso come ampiamente previsto, ovvero con la chiusura delle discoteche di tutta Italia a partire da domani, lunedì 17 agosto. Non solo l’esecutivo ha richiamato all’ordine i governatori, ma ha anche messo nero su bianco che non sono ammesse deroghe regionali al dpcm del 7 agosto scorso, che già prevedeva la sospensione delle attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sara’ riconosciuto un sostegno economico alle attivita’ costrette allo stop.

Nuova stretta sull’uso delle mascherine: dalle 18 alle 6 sarà obbligatoria su tutto il territorio nazionale, anche all’aperto.