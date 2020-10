CORONAVIRUS. Sacerdoti positivi. Sospese le Messe

GIOA SANNITICA – II Vescovo, mons. Mimmo Battaglia, ed i sacerdoti della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-S. Agata dei Goti sono stati posti in isolamento fiduciario in seguito ad alcuni casi di contagio da Covid-19, con la conseguente sospensione della celebrazione delle Messe alle messe nelle parrocchie della Diocesi. La decisione e’ stata adottata dallo stesso Vescovo dopo che erano stati individuati due sacerdoti – che avevano preso parte a celebrazioni – positivi al Covid .

“E’ stato riscontrato un caso di positivita’ al Covid-19 tra i sacerdoti – si legge in un messaggio della diocesi – che hanno partecipato alle celebrazioni del 14 ottobre scorso nella chiesa di San Felice e Santi Apostoli Pietro e Paolo, a Gioia Sannitica e del 15 ottobre nella chiesa Concattedrale in Sant’Agata de’ Goti (Benevento)“. In via strettamente precauzionale, il vescovo dispone, per i sacerdoti partecipanti alle suddette celebrazioni, un tempo di isolamento fiduciario in attesa dei tamponi che faranno tutti (compreso il Vescovo) la prossima settimana.

“Fino all’arrivo dei risultati – prosegue il comunicato della Diocesi –saranno sospese tutte le liturgie e le attivita’ pastorali in presenza nelle comunita’ dei parroci interessati e si provvedera’ alla sanificazione delle chiese“. “Don Mimmo – conclude il messaggio ai fedeli – invita tutta la comunita’ alla preghiera, alla prudenza e al rispetto delle norme. Ognuno di noi e’ custode della vita dell’altro, non venga mai meno il nostro senso di responsabilita‘”.