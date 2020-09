CORONAVIRUS. Sale il contagio. 208 nuovi casi in CAMPANIA in 24 ore

REGIONALE – In CAMPANIA i nuovi casi di coronavirus sono 208 (ieri erano 195), il totale dei casi da inizio pandemia è di 9.940. Oggi non si registrano nuove vittime, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 455. I ricoverati con sintomi sono 318 (differenza rispetto a ieri +16), di cui in terapia intensiva 20 (differenza rispetto a ieri -1), mentre in isolamento domiciliare 4.127 (differenza rispetto a ieri +143). Il totale degli attualmente positivi è 4.465 e i dimessi guariti sono 5.020. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 8.456, mentre i casi identificati da attività di screening sono 1.484. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 7.460 (ieri erano 8.473, differenza -1.013), il totale dei casi testati è di 328.713, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 527.468.