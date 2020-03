CORONAVIRUS. Sanificazione e disinfezione in tutta S. MARIA C.V. ECCO LE DATE

SANTA MARIA CAPUA VETERE (t.p.) – E’ stata decisa la sanificazione e la disinfezione a Santa Maria Capua Vetere per quanto riguarda l’intero territorio comunale. I giorni previsti sono: 12, 13, 14; 17, 18, 19; 24, 25, 26 marzo, in diversi momenti, dalle 23 alle 5 del mattino. Si raccomanda espressamente di non esporre indumenti e biancheria all’esterno e di tenere porte e finestre chiusa per la durata degli interventi.

I PRIMI TRE GIORNI:

GIOVEDI’ 12 MARZO: Viale Alcide De Gasperi e traverse (comprese via Perla e via Pierantoni), corso Ugo De Carolis, corso Garibaldi (comprese piazza Bovio e piazza Mazzini), via Martucci, via Fratta, via Mazzocchi, corso Aldo Moro, rione Ventrone, via Caserta, viale Kennedy, via Roma, piazza Milbitz, via Togliatti, via Marconi, via Avezzana, via Cappabianca, via Albana, via Pezzella, via Bonaparte, piazza Padre Pio, via Fosse Ardeatine, via Gramsci, via D’Angiò, via Tari, via San Pietro, via Vittorio Emanuele II, via Dei Ramari, via Sturzo, via Anfiteatro, via Luigi De Michele, piazza San Francesco, via Pietro Morelli, via Santagata, rione Sant’Andrea

VENERDI’ 13 MARZO: piazza I Ottobre, via Tifatina e traverse, via Del Lavoro, via Galatina e traverse, via Dei Romani, traversa Cappuccini, via Martiri Cristiani, rione Della Valle (via degli Etruschi, via dei Sanniti, via degli Italici etc etc), via Spartaco, via Arco Felice e traverse, via Ricciardi (e diramazioni), via Achille Grandi, via Fluviale, via De Gennaro, via Verdi, via Fardella e traverse, via Farias, via Rovereto, via Mascagni, via Pratilli, Campo Sorbo, rione IACP

SABATO 14 MARZO: via Consiglio d’Europa, via Italia, via Francia, via Svezia, via Caduti di Nassiriya, via Danimarca, via Lussemburgo, via Gran Bretagna, via Norvegia, via Chiara Lubich, via IX Novembre, via Eugenio della Valle, via Pertini, via Indaco, via Giovanni Paolo I, via Righi, via Santella, via Martiri del Dissenso.