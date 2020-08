CORONAVIRUS. Secondo caso in paese: “Ricostruiti i contatti”

PRESENZANO – Il sindaco Andrea Maccarelli ha comunicato che un cittadino di Presenzano è stato contagiato dal coronavirus: “Anche in questo caso, come per il precedente (rispetto al quale siamo in attesa dell’ultimo tampone di controllo) abbiamo ricostruito la rete dei contatti degli ultimi giorni e attivato tutte le procedure del caso. Al cittadino positivo e alla sua famiglia presteremo la massima collaborazione e il massimo supporto per superare al meglio e più rapidamente possibile questo spiacevole momento“.