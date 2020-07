CORONAVIRUS. Sette nuovi positivi in Campania e nessun decesso per il virus. TUTTI I DATI DEL BOLLETTINO DELLA REGIONE

REGIONALE – Sono 7 i nuovi positivi di oggi in tutta la Campania su 1508 tamponi effettuati. E’ questo il bollettino della giornata diramato dall’unità di crisi della Regione. Salgono così in totale i malati di Covid, con sintomi e non, a 4762 su un totale di 299.725 tamponi processati.

Qui di seguito gli altri dati

Deceduti del giorno: 0