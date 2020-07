CORONAVIRUS. Sono ufficiali 4 nuovi positivi in PROVINCIA DI CASERTA

Il quadro dei casi delle 5 province della Campania

CASERTA – Utilizzando le tabelle del ministero della Salute, che poi pubblica ogni giorno il report giornaliero, così come precedentemente era compito della protezione Civile (LEGGI QUI QUELLO ODIERNO), andiamo ad analizzare con attenzione i numeri del contagio da coronavirus in tutte e 5 le province della nostra regione (14 totali).

Non possiamo darvi, come abbiamo fatto giornalmente, il dato delle città coinvolte, ma vengono confermati quattro nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. Sono, quindi, 609 i casi totali dall’inizio dell’epidemia. Evidentemente, non sono stati ancora conteggiati i 7 positivi nel centro di accoglienza di Villa Literno (LEGGI QUI).

A tirare un sospiro di sollievo, oggi, è l’Asl di Benevento, che nelle ultime 24 ore non registra ulteriori positività, restando ferma 209 casi totali. Stessa cosa per Avellino: 578 positivi da due giorni. La provincia di Napoli vede aumentare di 7 unità il dato dei casi di coronavirus, arrivando a 2.723 contagi. Leggermente peggio di Caserta, con 6 nuovi contagi c’è la provincia di provenienza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, cioè Salerno, che arriva a 767 casi di covid dall’inizio dell’epidemia.

Altri 40 tamponi, inoltre, restano in fase di aggiornamento e nelle prossime ore dovrebbero dare il loro risultato. Resta un dubbio, come spesso è avvenuto dal primo giorno di lockdown, su come la Regione Campania invia i dati a Roma. Infatti, se nella tabella odierna del ministero della Salute, la nostra regione si ferma a 14 contagi, conteggiando quelli per province, questi salgono di tre unità, arrivando a 17. Le stranezze statistiche degli uomini dell’Unità di crisi della Campania, ormai, non ci stupiscono più.