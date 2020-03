CORONAVIRUS. Tampone positivo a CANCELLO ARNONE. “Si tratta di una donna”

CANCELLO ARNONE – E’ spuntato un caso di coronavirus a Cancello Arnone. E’ stato il sindaco Raffaele Ambrosca a dare la notizia: “Il tampone è positivo. Si tratta di una nostra concittadina, già in isolamento da un paio di settimane, con un suo stretto congiunto. Non ha prodotto contagi in questi giorni, perchè monitorata in isolamento.”

Al momento si sta cercando di ricostruire i contatti della donna. Qui sotto pubblichiamo il messaggio integrale del sindaco, lasciato su facebook.