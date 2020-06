CORONAVIRUS. “Tamponi tutti negativi dopo i test rapidi”

ROCCA D’EVANDRO – I cittadini positivi ai test rapidi sono risultati negativi al tampone. Lo ha annunciato la sindaca di Rocca d’Evandro Emilia Delli Colli: “E’ arrivata dall’Asl di Caserta la comunicazione che i cittadini risultati positivi ai test rapidi durante lo screening, successivamente sottoposti a tampone naso-faringeo sono risultati tutti negativi. Solidarietà ai cittadini interessati e alle rispettive famiglie, per lo stress emotivo vissuto in queste ultime ore, a seguito dell’attività di prevenzione – ha concluso la prima cittadina – posta in campo dall’Asl di Caserta in concerto con l’Ente comunale“.