CORONAVIRUS TRA I BANCHI. Altri tre sindaci prorogano la DAD

ARIENZO/GRAZZANISE/CESA -Sono tre i sindaci che si sono visti costretti a prorogare la sospensione delle attività in presenza causa aumento dei contagi covid. Il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 maggio per le scuole elementari, medie e superiori. L0biettivo è quello di contenere l’eventuale diffusione dei contagi e di adottare tutte quelle misure di contenimento per garantire sicurezza agli studenti e tutelare efficacemente la salute pubblica.

Suole chiuse anche a Grazzanise, dove il sindaco Enrico Petrella ha firmato una nuova ordinanza, prorogando fino al 15 maggio la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale “fatta esclusione per gli alunni diversamente abili”.

A questi si aggiunge anche il sindaco di Cesa, Enzo Guida, che ha firmato un’ordinanza che dispone la proroga della didattica a distanza per gli alunni della scuola media “Bagno”, mentre da lunedì ci sarà il ritorno in presenza per gli alunni della elementare “Rodari”. Per la “Bagno”, infatti, vi è stata la decisione di prorogare la Dad sino al prossimo 15 maggio. La decisione si basa sulla comunicazione fornita dalla dirigenza scolastica, in merito alla griglia pandemica, dalla quale si evince che presso tale scuola vi sono 5 alunni positivi al virus o che hanno avuto contatti con soggetti positivi.“