BELLONA- Sono in realtà due i tamponi risultati positivi al Coronavirus a Bellona e non solo uno, come comunicato nel pomeriggio di ieri (LEGGI QUI). E’ stato il primo cittadino Filippo Abbate a comunicare la notizia alla cittadinanza, nella tarda serata. Le due persone sono già monitorate. Si attende ora la validazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Il post lo pubblichiamo qui in basso.