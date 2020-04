CORONAVIRUS. Un solo caso in più in Provincia di Caserta in 24 ore. L’ELENCO DEI CONTAGI DI TUTTI I COMUNI 22 Aprile 2020 - 16:52

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti l’ASL di Caserta ha reso noto il numero dei contagi da coronavirus nella nostra provincia. Rispetto al dato di ieri, 403, si registra solo un nuovo contagiato, che porta il numero a 404. Come scritto un articolo di qualche ora fa, i guariti sono 161 e i decessi 42. ALIFE 1

ALVIGNANO 1

ARIENZO 2 (1 DECEDUTO)

AVERSA 30 (12 GUARITI E 4 DECEDUTI)

BELLONA 9 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CAIANIELLO 2

CAIAZZO 4 (2 GUARITI)

CALVI RISORTA 1

CANCELLO ARNONE 1

CAPODRISE 5 (1 GUARITO)

CAPUA 6 (2 GUARITI)

CARINARO 5 (2 GUARITI)

CARINOLA 2 (1 DECEDUTO)

*CARCERE SANTA MARIA C.V. 4

CASAGIOVE 6 (4 GUARITI)

CASAL DI PRINCIPE 7 (3 GUARITI E 2 DECEDUTI)

CASALUCE 3

CASAPULLA 7 (3 GUARITI)

CASERTA 23 (10 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CASTEL MORRONE 2 (1 DECEDUTO)

CASTEL VOLTURNO 13 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)*

CELLOLE 1 (1 GUARITO)

CESA 6 (3 GUARITI)

CURTI 3 (2 GUARITI)

FALCIANO DEL MASSICO 2 (2 GUARITI)

FORMICOLA 1

FRANCOLISE 8 (3 GUARITI)

FRIGNANO 2

GRAZZANISE 5 (3 GUARITI E 1 DECEDUTO)

GRICIGNANO D’AVERSA 9 (3 GUARITI)

LETINO 1

LUSCIANO 5 (2 GUARITI)

MACERATA CAMPANIA 2 (2 GUARITI)

MADDALONI 15 (5 GUARITI E 2 DECEDUTI)

MARCIANISE 25 (3 GUARITI E 6 DECEDUTI)

MARZANO APPIO 3 (2 GUARITI)

MIGNANO MONTELUNGO 1

MONDRAGONE 11 (4 GUARITI E 3 DECEDUTI)

ORTA DI ATELLA 12 (5 GUARITI E 1 DECEDUTO)

PIEDIMONTE MATESE 1

PIETRAMELARA 3

PIETRAVAIRANO 2 (1 GUARITO)

PONTELATONE 1

PORTICO DI CASERTA 5 (3 GUARITI)

RAVISCANINA 4

RECALE 3 (2 GUARITI)

RIARDO 3

ROCCA D’EVANDRO 1

ROCCAMONFINA 1 (1 DECEDUTO)

SAN CIPRIANO D’AVERSA 5 (1 DECEDUTO)

SAN FELICE A CANCELLO 7 (4 GUARITI)

SAN MARCELLINO 1

SAN MARCO EVANGELISTA 4 (1 GUARITO)

SAN NICOLA LA STRADA 5 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

SAN PIETRO INFINE 1

SAN PRISCO 9 (4 GUARITI E 2 DECEDUTI)

SAN TAMMARO 6 (4 GUARITI e 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA A VICO 5 (2 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA CAPUA VETERE 32 (19 GUARITI E 6 DECEDUTI)

SANTA MARIA LA FOSSA 4 (3 GUARITI)

SANT’ARPINO 8 (2 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SESSA AURUNCA 4 (3 GUARITI)

SPARANISE 1

SUCCIVO 8 (4 GUARITI)

TEANO 5 (2 GUARITI 1 DECEDUTO)

TEVEROLA 6 (3 GUARITI)

TRENTOLA DUCENTA 5 (2 GUARITI)

VALLE DI MADDALONI 5

VILLA DI BRIANO 2

VILLA LITERNO 3 (2 GUARITI)

VITULAZIO 3 (1 GUARITO E 2 DECEDUTI) ARIENZO 2 (1 DECEDUTO)AVERSA 30 (12 GUARITI E 4 DECEDUTI)BELLONA 9 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)CAIANIELLO 2CAIAZZO 4 (2 GUARITI)CALVI RISORTA 1CANCELLO ARNONE 1CAPODRISE 5 (1 GUARITO)CAPUA 6 (2 GUARITI)CARINARO 5 (2 GUARITI)CARINOLA 2 (1 DECEDUTO)*CARCERE SANTA MARIA C.V. 4CASAGIOVE 6 (4 GUARITI)CASAL DI PRINCIPE 7 (3 GUARITI E 2 DECEDUTI)CASALUCE 3CASAPULLA 7 (3 GUARITI)CASERTA 23 (10 GUARITI E 1 DECEDUTO)CASTEL MORRONE 2 (1 DECEDUTO)CASTEL VOLTURNO 13 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)*CELLOLE 1 (1 GUARITO)CESA 6 (3 GUARITI)CURTI 3 (2 GUARITI)FALCIANO DEL MASSICO 2 (2 GUARITI)FORMICOLA 1FRANCOLISE 8 (3 GUARITI)FRIGNANO 2GRAZZANISE 5 (3 GUARITI E 1 DECEDUTO)GRICIGNANO D’AVERSA 9 (3 GUARITI)LETINO 1LUSCIANO 5 (2 GUARITI)MACERATA CAMPANIA 2 (2 GUARITI)MADDALONI 15 (5 GUARITI E 2 DECEDUTI)MARCIANISE 25 (3 GUARITI E 6 DECEDUTI)MARZANO APPIO 3 (2 GUARITI)MIGNANO MONTELUNGO 1MONDRAGONE 11 (4 GUARITI E 3 DECEDUTI)ORTA DI ATELLA 12 (5 GUARITI E 1 DECEDUTO)PIEDIMONTE MATESE 1PIETRAMELARA 3PIETRAVAIRANO 2 (1 GUARITO)PONTELATONE 1PORTICO DI CASERTA 5 (3 GUARITI)RAVISCANINA 4RECALE 3 (2 GUARITI)RIARDO 3ROCCA D’EVANDRO 1ROCCAMONFINA 1 (1 DECEDUTO)SAN CIPRIANO D’AVERSA 5 (1 DECEDUTO)SAN FELICE A CANCELLO 7 (4 GUARITI)SAN MARCELLINO 1SAN MARCO EVANGELISTA 4 (1 GUARITO)SAN NICOLA LA STRADA 5 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)SAN PIETRO INFINE 1SAN PRISCO 9 (4 GUARITI E 2 DECEDUTI)SAN TAMMARO 6 (4 GUARITI e 1 DECEDUTO)SANTA MARIA A VICO 5 (2 GUARITI E 1 DECEDUTO)SANTA MARIA CAPUA VETERE 32 (19 GUARITI E 6 DECEDUTI)SANTA MARIA LA FOSSA 4 (3 GUARITI)SANT’ARPINO 8 (2 GUARITI E 1 DECEDUTO)SESSA AURUNCA 4 (3 GUARITI)SPARANISE 1SUCCIVO 8 (4 GUARITI)TEANO 5 (2 GUARITI 1 DECEDUTO)TEVEROLA 6 (3 GUARITI)TRENTOLA DUCENTA 5 (2 GUARITI)VALLE DI MADDALONI 5VILLA DI BRIANO 2VILLA LITERNO 3 (2 GUARITI)VITULAZIO 3 (1 GUARITO E 2 DECEDUTI)