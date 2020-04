CORONAVIRUS. Un’altra giovane donna contagiata. 18esimo caso in città, di cui 4 in via di guarigione

La comunicazione ufficiale del Comune di Marcianise

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato la positività al Covid-19 di un altro tampone praticato a una cittadina di Marcianise.

Si tratta di una giovane donna che non presenta sintomi e conserva uno stato di buona salute, viene trattata presso il proprio domicilio, con l’adozione di tutte le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo in quarantena obbligatoria e sotto osservazione tutti coloro che con lei hanno avuto contatti e praticando, ove opportuno, i tamponi per il Covid-19. Dei diciassette pazienti risultati precedentemente positivi al coronavirus, uno è ormai guarito e altri quattro sono considerati in corso di remissione della malattia, dal momento che un loro primo tampone è negativo al Covid-19.

Sono ora in attesa della negatività del secondo tampone per poter essere dichiarati anch’essi completamente guariti. Si ritiene opportuno evidenziare come tutte le autorità sanitarie nazionali e regionali sottolineano la delicatezza di questo momento, dove comportamenti irresponsabili potrebbero compromettere il rigoroso mantenimento delle misure finora adottate. Pertanto si chiede a tutti di agire con alto senso di responsabilità, di rispettare le norme emanate dal governo, mantenere rigorosamente le distanze, evitare ogni assembramento.

Si ricorda che proseguiranno ulteriori e più stringenti controlli in tutto l’ambito comunale e si rinnova l’invito a restare a casa, spostandosi soltanto in caso di assoluta necessità, poiché il solo mezzo dimostratosi efficace contro la diffusione di questa terribile malattia consiste nella riduzione all’essenziale dei contatti sociali per l’intera durata dell’emergenza.