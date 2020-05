CORONAVIRUS. Vaccino cinese efficace sulle scimmie

NAZIONALE – Un vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato in Cina si e’ dimostrato efficace nelle scimmie. Lo riportano i media cinesi che citano i primi risultati dei test clinici sugli animali. PiCoVacc, prodotto da Sinovac Biotech con sede a Pechino, ha utilizzato un metodo molto tipico per impedire al virus di infettare le forme di vita: iniettare un virus paralizzato nel corpo di un animale, costringendo il suo sistema immunitario a produrre anticorpi, riporta l’emittente Cgtn.

I ricercatori hanno iniettato il vaccino nei macachi di rhesus, una specie di scimmia originaria dell’India, e poi tre settimane dopo li hanno esposti al nuovo coronavirus. Trascorsa un’altra settimana, le scimmie che avevano assunto le dosi piu’ elevate del vaccino non avevano contratto il virus, quindi il test e’ riuscito. Nel frattempo, le scimmie che a cui non era stato iniettato il PiCoVacc hanno sviluppato una grave polmonite. I test sull’uomo sono stati avviati in Cina a meta’ aprile.