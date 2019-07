Corruzione al Comune di CASTEL VOLTURNO. Revocato l’obbligo di dimora per il dirigente

CASTEL VOLTURNO – E’ rimasto coinvolto nello scandalo di corruzione per concessioni edilizie del Comune di Castel Volturno: revocato l’obbligo di dimora per Carmine Noviello, dirigente dell’ufficio tecnico del municipio rivierasco. I giudici hanno accolto l’istanza del suo avvocato difensore revocando la misura per Noviello, disponendo anche la sospensione dal servizio temporanea.

Nell’inchiesta è stata coinvolta anche la figlia del dirigente, Mariachiara, per il quale i p non hanno chiesto nemmeno il giudizio.