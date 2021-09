Corruzione e turbativa d’asta al Comune: condannati tre geologi

Oggi la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i fatti accaduti nel 2016 al Comune di Vitulazio. Estinto il procedimento nei confronti dell’ex sindaco, nel frattempo deceduto.

VITULAZIO Condannati tre geologi imputati per corruzione e turbativa di gara al Comune di Vitulazio. Dopo tre ore di camera di consiglio, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale, ha condannato a 6 mesi Giuseppe Russo, geologo di Santa Maria Capua Vetere difeso da Teresa Alesci, 2 anni e 2 mesi di carcere a Giovanni Aurilio di Vitulazio difeso dall’avvocato Maurizio Abbate e a 4 anni e 2 mesi Franco Antonio Criscione di Vitulazio difeso da Raffaele e Gaetano Crisileo. Estinto, invece, il procedimento per sopravvenuta morte dell’ex sindaco di Vitulazio Luigi Romano difeso da Giancarla Spano e Giuseppe de Rosa. I tre geologi sono stati condannati per una specifica gara di lavori pubblici.