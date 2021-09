COVID 19. Dall’Asl di CASERTA provvedimenti di sospensione senza stipendio al personale No-vax

CASERTA – Già nelle scorse settimane il direttore generale dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo aveva provveduto a firmare alcuni provvedimenti di sospensione a carico di medici ed infermieri che avevano scelto di non aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Oggi sono arrivati ulteriori provvedimenti.

Lo stop di queste ore, firmato dalla dirigente Cosentino, riguarda alcuni operatori che erano già stati avvisati ma che comunque non si sono premurati di farsi somministrare la dose. Per questo motivo sono scattate le sospensioni dal lavoro senza pagamento dello stipendio. Del resto l’obbligo vaccinale c’è per tutti coloro lavorino in ambito sanitario e che sono a rischio contagio, diventando loro stessi possibili vettori del virus.