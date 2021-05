COVID-19. NOTTE BIANCA DEI VACCINI per i 30-39ENNI. All’interno il link per prenotarsi

A partire dalle 22 di questa sera…

NAPOLI – Ricordiamo che dalle 22 di stasera (20 maggio) sono aperte le prenotazioni per i residenti a Napoli della fascia d’età 30-39 anni, per aderire alla no stop vaccinazioni organizzata dall’Asl Napoli 1 Centro in questo fine settimana.

Le somministrazioni verranno effettuate a partire delle ore 21 di sabato 22 maggio fino alle ore 7 di domenica 23 maggio presso i centri vaccinali Hangar Atitech (Capodichino) con il vaccino AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560 dosi e Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta) con il vaccino Johnson&Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni.