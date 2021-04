COVID. 354 nuovi positivi in 24 ore, 3 morti. Ecco i comuni più colpiti. LA TABELLA ASL

CASERTA – Su 3.173 tamponi processati, sono 354 i nuovi positivi registrati fra Caserta e provincia nelle ultime 24 ore (percentuale positivi su totale test 11,16%) come riporta il bollettino del Asl. Numero, rapportato ai tamponi eseguiti, in aumento rispetto agli ultimi dati. Si contano altri 3 decessi, 1.113 in totale. I guariti sono 238, i positivi attuali 6.920. Il centro più colpito diventa Maddaloni con 452 contagiati, seguito da Marcianise con 435, Caserta con 433, Aversa con 326, Orta di Atella con 298, San Felice a Cancello 265, Trentola Ducenta 244, Lusciano con 236.

QUI SOTTO LA TABELLA, COMUNE PER COMUNE