COVID. 60 comuni casertani su 104 hanno superato l’80% di vaccinati

CASERTA – L’Asl di Caserta ha raggiunto l’obiettivo dell’80 % di utenti vaccinati con seconda dose o con ciclo vaccinale completo. Sono state somministrate 671.631 vaccinazioni con la prima dose pari, ovvero 82,97% di copertura della popolazione over 12 residente, e 647.729 seconde dosi (o ciclo completo) pari al 80,01% di copertura.

I comuni dell’ASL che hanno raggiunto e superato la soglia dell’80% sono ben 60 dei 104 Comuni tra i quali grandi centri come Caserta (85,19%), Marcianise (82,72%), Aversa (82,39%), Maddaloni (81,65%), S. Maria C.V. (80,99%), S. Nicola La Strada (82,67%), Capua (81,91%), Sessa Aurunca (83,29%) e Teano (83,82%).

Complessivamente nei vari hub vaccinali dell’ASL sono state somministrate 1.328.618 dosi. Per la terza dose nei prossimi giorni la campagna vaccinale sarà intensificata coinvolgendo l’intera popolazione over 60 e fragili per i quali siano trascorsi almeno 181 gg dall’ultima vaccinazione.