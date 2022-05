COVID A CASERTA. I DATI DELLA DOMENICA. L’ASL ufficializza oltre 680 casi, ma i guariti sono quasi il doppio . LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTÀ PIÙ COLPITE

CASERTA – L’azienda sanitaria locale di Caserta ha aggiornato i dati relativi al contagio da coronavirus, elaborazione effettuata oggi, domenica 8 maggio 2022.

Le persone che sono attualmente positive sono 13958, cioè 575 in meno rispetto a 24 ore fa.

Fortunatamente, non si registrano decessi nella nostra provincia. Numero altissimo, invece, quello relativo ai guariti che sono 1261. Sono stati registrati, su 4599 tamponi processati, 686 nuovi casi di contagio.

La percentuale tra questi due dati porta il risultato al 14,9%, un dato in calo rispetto alle scorse giornate.

Caserta è ancora la città con più soggetti positivi in provincia: attualmente ne sono 1169.

Tra le città più colpite troviamo Aversa con 669 casi ancora segnalati e Marcianise con 662.

Sotto quota 600 casi di contagio c’è Maddaloni, con 575 e Santa Maria Capua Vetere, 518.

Alto il dato anche relativo ai comuni di Orta di Atella, 438, San Nicola San Nicola la Strada con 391, Trentola Ducenta 336 e Sessa Aurunca 314.

Nessun comune della provincia di Caserta si segnala per l’assenza di casi di contagio.

Sotto la decina, però, vanno registrati i comuni di Valle Agricola con 7 casi, San Gregorio Matese con 8, così come Roccaromana. Solo 3 persone sono attualmente positive al covid il comune di Rocchetta e croce. A Ciorlano ne sono il doppio, cioè 6. Uno in più per Gallo Matese, dove i contagiati sono 7.