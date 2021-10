MARCIANISE – Ancora nuovi casi di positività al covid si registrano tra i banchi dell’istituto Giovanni Pascoli di Marcianise. E’ stata accertata la positività di tre studenti di una quinta elementare. Per l’intera classe è scattata, a partire da domani. la quarantena e quindi saranno in Dad insieme ad un’altra quinta con la quale condividono i docenti. Insieme ai piccoli alunni sono in isolamento fiduciario, come previsto dal protocollo, anche i 6 insegnanti.