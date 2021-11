VAIRANO PATENORA – Certificata dall’Asl la positività al Covid di tre studenti frequentanti tutti la stessa classe dell’Istituto Marconi di Vairano Scalo. In isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, gli studenti non vaccinati, mentre per quelli vaccinati l’isolamento si riduce a 7 giorni. Attivata la sanificazione dell’istituto.