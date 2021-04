COVID. Curva dei contagi resta stabile in CAMPANIA. Cala il numero dei morti nelle ultime 24 ore

REGIONALE – Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione, sono 1.898 i casi positivi (610 sintomatici) su 20.727 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza resta pressoche’ lo stesso rispetto a ieri: 9.15 %. In calo le vittime, oggi 24 e ieri erano 33, mentre i guariti sono 2.371. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva mentre calano quelli in degenza, oggi 1452 e ieri 1462.