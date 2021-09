COVID. De Luca proroga l’ordinanza: divieto alcolici e mascherine all’aperto

REGIONALE – Stop al consumo di alcolici dalle 22 alle 6 nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; divieto di assembramenti e obbligo di utilizzo della mascherina in luoghi all’aperto dove non può essere garantito il distanziamento sociale o in presenza di assembramenti. Arriva la proroga dell’ordinanza dello scorso 31 agosto, firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il nuovo provvedimento di De Luca entra in vigore da domani, venerdì 1 ottobre, fino a domenica 31 ottobre. Le mascherine secondo l’ordinanza vanno indossati in ogni luogo non isolato (come centri urbani, piazze, lungomari) nelle ore e in situazioni di affollamento: se per esempio di è in fila, se si è in mercati o alle fiere, o anche se si partecipa ad eventi, si attende un mezzo di trasporto come un traghetto o una nave.