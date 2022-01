COVID. Ecco le città con più contagi. Quasi 6.500 positivi in 48 ore nel Casertano

CASERTA – Quasi 6500 nuovi positivi in 48 ore nel Casertano: e’ quanto emerge dagli ultimi due report giornalieri dell’Asl di Caserta, che attesta per le ultime 24 ore 3123 nuovi casi di Covid, che si aggiungono ai 3283 di ieri. L’indice di positivita’ e’ al 20% circa. Numeri da record che portano il conto delle persone attualmente positive nel Casertano a quasi 30mila (29951). Nelle ultime 48 ore si sono registrati anche 5 morti (due oggi, tre ieri). Uniche note in controtendenza i quasi tremila guariti negli ultimi due giorni (1268 oggi, 1701 ieri), a dimostrazione del fatto che la gran parte dei positivi e’ asintomatica.

Tra i comuni, e’ il capoluogo Caserta a far registrare il maggior numero di persone attualmente contagiate, con 3203 casi, un dato di gran lunga superiore a tutti gli altri centri della provincia: ad Aversa si contano infatti 1494 casi, a Santa Maria Capua Vetere 1255, a Marcianise e Maddaloni 1239 e 1127 persone positive; preoccupano invece, quanto al numero di casi rispetto alla popolazione, i comuni di Castel Volturno (1082 positivi attuali) e San Nicola la Strada (1070).