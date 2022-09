COVID. I DATI DEL VENERDI’. I guariti “doppiano” i positivi. E c’è un comune casertano covid free. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTA’ PIU’ COLPITE

CASERTA – Da qualche minuto sono ufficiali i nuovi dati relativi al contagio da coronavirus. Si tratta dell’elaborazione effettuata oggi, 2 settembre, con numeri aggiornati alla mezzanotte di ieri, giovedì primo settembre.

La provincia di Caserta, nelle ultime 24 ore, ha visto emergere 186 nuovi casi di contagio da coronavirus su 1801 tamponi processati. Il calcolo relativo alla percentuale del contagio, cioè l’incidenza di positivi rispetto ai test analizzati, è pari al 10,3%.

Si segnalano due decessi in provincia di Caserta, mentre molto alto è il numero di guariti rispetto ai nuovi casi: sono 371. Le persone attualmente positive in provincia di Caserta, quindi, sono 3.472, cioè 187 in meno rispetto a ieri.

Andiamo a vedere quali sono i comuni che hanno oltre 100 positivi tra i loro cittadini.

Sempre Caserta è il centro con il maggior numero di contagi, 333, a seguire troviamo Aversa con 176, Santa Maria Capua Vetere con 153, Marcianise con 124, Mondragone con 105 e Maddaloni con 102.

Solo il piccolo centro di Ciorlano si segnala come covid free.