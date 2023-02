COVID. I DATI DELLA DOMENICA. Pochi contagi a CASERTA e provincia. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Andiamo ad analizzare la tabella relativa al contagio da coronavirus in provincia di Caserta del 26 febbraio 2023.

Alla mezzanotte tra il 25 e il 26 gennaio, sono 546 i positivi in Terra di Lavoro. 27 sono i nuovi contagi, mentre le guarigioni sono state 48. Non si registra nessun decesso in provincia di Caserta.

L’ASL Caserta ha registrato l’analisi di 846 tamponi, con un tasso di positività, in considerazione dei nuovi casi, pari al 3,19%.

I CONTAGI COVID NEI 5 CENTRI “BIG”

Resta Caserta il comune con il numero più alto di positivi, ovvero 79.

A seguire troviamo Aversa a 35, Marcianise 26, Santa Maria Capua Vetere a 25 e Maddaloni 24.