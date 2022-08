REGIONALE – Sono 2.571 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 14.621 tamponi processati. Il tasso di positività sia attesta al 17,58%.

I deceduti sono sei, di cui quattro nelle ultime 48 ore e due morti in precedenza ma registrati ieri. Ad oggi ci sono 25 pazienti covid ricoverati in terapia intensiva e 468 in degenza.