COVID in CAMPANIA. 3 vittime e 318 nuovi casi

REGIONALE – Sono 318 i nuovi casi di covid-19 registrati oggi in CAMPANIA su 15.193 test (2,09%). Il dato è fornito dall’Unità di crisi della Regione CAMPANIA. Nel bollettino ordinario indicati anche tre decessi nelle ultime 48 ore. Cala rispetto a ieri, anche se di una sola unità, il numero dei degenti nelle terapie intensive: oggi sono 16. In diminuzione anche i ricoverati nei reparti covid non critici: oggi sono 192, ieri 203. Tutti i dati sono stati registrati alle 23:59 di ieri, giovedì 7 ottobre.