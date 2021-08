COVID IN CAMPANIA. 335 nuovi contagi e 6 morti

REGIONALE – Sono 335 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Campania secondo quanto emerge dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi. I nuovi positivi sono stati riscontrati su 14.129 tamponi processati, tra molecolari ed antigenici, con un tasso di incidenza che si attesta al 2,37%. Sei i decessi certificati nelle ultime 48 ore che vanno a sommarsi ad altri 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri dall’organo di monitoraggio regionale. Negli ospedali torna a registrarsi una situazione preoccupante. Nelle terapie intensive sono 18 le persone ricoverate, 3 in più rispetto al precedente aggiornamento, mentre nei reparti ordinari ci sono 327 degenti positivi al Covid, 10 in più rispetto al precedente aggiornamento