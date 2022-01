REGIONALE – Sono 11.815 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 105.508 test esaminati; sostanzialmente stabile l’indice di contagio che passa dall’11,21% di ieri all’11,19% di oggi. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive che sono 76 (piu’ 2 rispetto al dato precedente). In forte crescita anche i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono ora 1.031 (piu’ 70).