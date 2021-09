COVID IN CAMPANIA. Oggi 394 positivi e un morto: l’indice di contagio sale all’1,94%

REGIONALE -Sono 394 i positivi al Covid in 24 ore in Campania. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione che ha diramato il bollettino aggiornato alla mezzanotte di mercoledì.

I test processati, tra molecolari ed antigenici, sono stati 20.275 con un tasso di incidenza pari all’1,94%, in leggero aumento rispetto al giorno precedente. L’organo di controllo della situazione pandemica ha confermato un decesso tra le persone positive.

Negli ospedali si registra un paziente in più nelle terapie intensive (22 in totale) mentre nei reparti ordinari i degenti sono 332, 7 in meno del precedente aggiornamento.