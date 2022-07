COVID. In CAMPANIA ricoveri ordinari e in terapia intensiva in calo 24 Luglio 2022 - 16:45

REGIONALE – Sono 5.835 le persone risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Il numero dei tamponi effettuati è 28.089 (di cui 22.213 antigenici e 4.786 molecolari). Le persone decedute sono tre. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 31, con un decremento rispetto a ieri che erano 35. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata), mentre quelli occupati sono 688. Anche per la degenza ordinaria si registra, nelle ultime 24 ore, un decremento di sette unità.